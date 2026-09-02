Sitapur News: गेहूं लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, युवक की मौत

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भिठौली के मजरा लोखरिहा पुरवा निवासी विजय शुक्ल (35) मंगलवार को लखीमपुर खीरी के धौरहरा थाना क्षेत्र स्थित अपनी ससुराल करौंहा गांव गए थे। देर रात वह बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान नई खेर पुलिया के पास तंबौर की ओर जा रही गेहूं लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से उनकी बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई।टक्कर इतनी जोरदार थी कि विजय गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।पुलिस के अनुसार, परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। बुधवार को परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया।