Sitapur News: युवती ने विषाक्त पदार्थ पीया, सिपाही पर शोषण का आरोप

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युवती के अनुसार, वह सिपाही से मिलने पहुंची थी। सिपाही ने मिलने से मना कर दिया तो उसने थाने के पास विषाक्त पदार्थ पी लिया। सूचना पर पुलिस उसे महिला आरक्षी के साथ जिला अस्पताल ले गई। सीएमएस इंद्र सिंह ने बताया कि महिला ने कोई विषाक्त पदार्थ पीया है। उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है।थानाध्यक्ष आशीष तिवारी ने बताया कि युवती ने सिपाही पर लगाए आरोपों से पहले गोरखपुर निवासी एक युवक पर भी इसी तरह का आरोप लगाया था। जांच में आरोप गलत पाए जाने पर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजा गया था। इसके बाद उसने एक अधिवक्ता पर भी आरोप लगाया था। पुलिस के अनुसार, उस मामले में भी आरोप गलत मिले थे।थानाध्यक्ष के मुताबिक, आरोपी सिपाही इटावा में रहकर पढ़ाई करता था। उसी दौरान युवती से सोशल मीडिया के जरिये उसकी बातचीत शुरू हुई थी। सिपाही की नौकरी लगने के बाद युवती ने उस पर आरोप लगाए हैं।युवती के साथ आए लोगों ने सिपाही पर सट्टा खिलाने और गांजा बेचने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने इन आरोपों से भी इनकार किया है। एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने बताया कि युवती के आरोप झूठे हैं और उसने कोई विषाक्त पदार्थ नहीं खाया है। मामले की जांच की जा रही है।