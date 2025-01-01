Sitapur News: खेल खेल में बालक पर किशोर ने डीजल डालकर लगाई आग
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sun, 13 Sep 2026 12:02 AM IST
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सिधौली। अटरिया के गोधना गांव में शनिवार को खेलते समय 15 वर्षीय किशोर ने छह वर्षीय बालक पर डीजल डालकर आग लगा दी। घटना में बालक गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने आग बुझाकर उसे सीएचसी सिधौली में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
गोधना निवासी रेहान ने बताया कि उनका छह वर्षीय बेटा अफनान शनिवार दोपहर गांव में अपनी बुआ के घर जा रहा था। रास्ते में गांव का ही 15 वर्षीय किशोर खेल रहा था। किशोर ने अफनान को भी खेलने के लिए रोक लिया। आरोप है कि खेलते समय किशोर ने बालक पर डीजल डालकर आग लगा दी।
आग लगते ही अफनान चीखते हुए बुआ के घर की ओर दौड़ा। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह आग बुझाई। इसके बाद परिजन उसे तत्काल सीएचसी सिधौली लेकर पहुंचे और भर्ती कराया। सीएचसी अधीक्षक आनंद ने बताया कि बालक का गर्दन से नीचे का हिस्सा झुलसा है। शरीर पर फफोले पड़ गए हैं। फिलहाल उसकी हालत सामान्य है और इलाज जारी है।
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थानाध्यक्ष अटरिया लालबहादुर मिश्र ने बताया कि घटना के संबंध में परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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गोधना निवासी रेहान ने बताया कि उनका छह वर्षीय बेटा अफनान शनिवार दोपहर गांव में अपनी बुआ के घर जा रहा था। रास्ते में गांव का ही 15 वर्षीय किशोर खेल रहा था। किशोर ने अफनान को भी खेलने के लिए रोक लिया। आरोप है कि खेलते समय किशोर ने बालक पर डीजल डालकर आग लगा दी।
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आग लगते ही अफनान चीखते हुए बुआ के घर की ओर दौड़ा। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह आग बुझाई। इसके बाद परिजन उसे तत्काल सीएचसी सिधौली लेकर पहुंचे और भर्ती कराया। सीएचसी अधीक्षक आनंद ने बताया कि बालक का गर्दन से नीचे का हिस्सा झुलसा है। शरीर पर फफोले पड़ गए हैं। फिलहाल उसकी हालत सामान्य है और इलाज जारी है।
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थानाध्यक्ष अटरिया लालबहादुर मिश्र ने बताया कि घटना के संबंध में परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।