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सीतापुर: मामूली बात पर डंडे से पीटकर युवक की हत्या, पिता ने ग्राम प्रधान पर लगाया आरोप; पुलिस जांच में जुटी

Tue, 13 Oct 2026 10:04 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Bhupendra Singh Updated Tue, 13 Oct 2026 10:04 AM IST
सार

सीतापुर में मामूली बात पर डंडे से पीटकर युवक की हत्या कर दी गई। पिता ने ग्राम प्रधान पर पिटाई का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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Youth beaten to death with stick over trivial matter in Sitapur father accuses gram Pradhan
जानकारी लेती पुलिस, मौजूद लोग। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

विस्तार
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यूपी सीतापुर में मामूली बात पर डंडे से पीटकर युवक की हत्या कर दी गई। पिता ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। 

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घटना महमूदाबाद क्षेत्र के पचदेवरा गांव की है। गांव निवासी शिवाकांत वर्मा (25) की हत्या हुई है। आरोप ग्राम प्रधान पर है। परिजनों ने बताया कि शिवाकांत बिलौली बाजार चौराहे पर सरिया-सीमेंट की दुकान में ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक था। पिता खेती करते हैं, जबकि भाई श्रीकांत हरियाणा में नौकरी करता है। 
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पिता ने कोतवाली में तहरीर दी। इसमें कहा कि ग्राम प्रशासक ने बेटे शिवाकांत को डंडे से पीटा। इससे उसकी मौत हो गई। सीओ कपूर कुमार ने बताया कि प्रधान के खिलाफ तहरीर मिली है। मौके पर फील्ड यूनिट बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। केस दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपों की जांच जारी है।

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