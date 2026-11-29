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प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइंस में बनाए गए चार बूथों पर दोपहर 12:30 बजे तक नए मतदाता बनने के चार आवेदन और त्रुटि सुधार के तीन आवेदन प्राप्त हुए थे। यहां बृज बिहारी अपनी बेटियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं या नहीं, इसकी जानकारी लेने के लिए सूची देख रहे थे। बूथों पर बीएलओ पिंकी, आरती, पूनम और कुमकुम मतदाताओं को जानकारी देने के साथ आवेदन प्रक्रिया में सहयोग कर रही थीं। सुपरवाइजर अमित कुमार निषाद भी मौजूद रहे।इसी तरह हिंदू कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज स्थित बूथ पर दोपहर एक बजे ममता और सुधांशु त्रिवेदी अपने परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में तलाशते मिले। शहर के अन्य बूथों पर भी लोग सूची में नामों का मिलान करते और दावा-आपत्तियां दाखिल करते नजर आए।आज भी चलेगा विशेष अभियानमतदाता सूची में नाम शामिल कराने, हटाने और विवरणों में संशोधन के लिए 29 नवंबर को भी विशेष अभियान चलेगा। इसके तहत सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक बूथों पर बीएलओ दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे।निरीक्षण में बीएलओ गैरहाजिरहरगांव/सांडा। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत शनिवार को खंड विकास अधिकारी हरगांव जयेश कुमार सिंह ने हरगांव व परसेंडी विकासखंड की कई ग्राम पंचायतों के बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने बूथ संख्या 177-178 बिहारीगंज, 167-169 रिखौना और 170 हरिवंशपुर सहित अन्य बूथों पर पहुंचकर कार्यों की प्रगति, अभिलेखों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बीएलओ व कर्मचारियों को पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बीडीओ सकरन संगीता यादव ने प्राथमिक विद्यालय ओड़ाझार, महोलिया कला सहित विभिन्न मतदान बूथों का निरीक्षण किया। महोलिया कला में बीएलओ के अनुपस्थित होने पर नाराजगी जताई।