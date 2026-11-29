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बाघिन की दहशत का असर खेती-किसानी पर भी पड़ रहा है। किसान शैलेंद्र ने बताया कि गन्ने की छिलाई और खेती-किसानी के अन्य काम प्रभावित हो रहे हैं। किसान राममूर्ति ने बताया कि रोजाना कहीं न कहीं बाघिन के पगचिह्न मिलने की सूचना मिलती है। इससे किसान खेतों में काम करने जाने से भी डर रहे हैं।विगत 15 जुलाई से इलाके में बाघिन की सक्रियता बनी हुई है। बाघिन अब तक एक किसान और 20 से अधिक जानवरों का शिकर कर चुकी है। इनमें वन विभाग के चार पड़वा भी शामिल हैं। मिश्रिख रेंजर सिकंदर सिंह ने बताया कि वन विभाग की टीमें लगातार कांबिंग कर रही हैं। शनिवार को मिले पगचिह्नों के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है।