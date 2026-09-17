Sitapur News: कद्दू का केक काटकर मनाया बेरोजगार दिवस, डिग्रियां जलाईं
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Thu, 17 Sep 2026 11:54 PM IST
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अंबेडकरनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को जिले में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाकर सरकार के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष हेमंत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग उठाई।
कार्यकर्ताओं ने नाली से निकलने वाली गैस से दीप जलाया और कद्दू का केक काटकर विरोध जताया। कुछ कार्यकर्ताओं ने सीवी और शैक्षिक डिग्रियों की प्रतियां भी जलाईं। इस दौरान नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में सोहन गुप्ता, विशाल पटेल, शाहदवन अली, शैलेंद्र यादव, गुड्डू राजभर, आमिर खान, राहुल यादव आदि मौजूद रहे।
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कार्यकर्ताओं ने नाली से निकलने वाली गैस से दीप जलाया और कद्दू का केक काटकर विरोध जताया। कुछ कार्यकर्ताओं ने सीवी और शैक्षिक डिग्रियों की प्रतियां भी जलाईं। इस दौरान नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में सोहन गुप्ता, विशाल पटेल, शाहदवन अली, शैलेंद्र यादव, गुड्डू राजभर, आमिर खान, राहुल यादव आदि मौजूद रहे।
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