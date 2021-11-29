Sitapur News: नहर पटरी के किनारे युवक का शव मिला

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हालांकि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी अभी नहीं हो सकी है। युवक सफेद बनियान, सफेद शर्ट और नीली पैंट पहने था। मौके से सफेद गमछा और भूरे रंग की चप्पल भी मिली है। सीओ हर्षित चौहान ने बताया कि पुलिस आसपास के गांवों में पूछताछ कर शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।

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बिसवां। क्षेत्र में बुधवार देर रात शारदा सहायक नहर की पटरी के किनारे करीब 40 वर्षीय अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला। शव पुरैनी पुल से सदरपुर जाने वाले मार्ग पर करीब 300 मीटर आगे पड़ा था। पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर मृतक की शिनाख्त का प्रयास शुरू कर दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक के मुंह से खून निकला हुआ था।