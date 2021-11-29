Sitapur News: आज लगेगा पीएम स्वनिधि शिविर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Fri, 18 Sep 2026 12:18 AM IST
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सीतापुर। नगर पालिका परिषद सीतापुर शुक्रवार को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत विशेष शिविर लगाएगी। शिविर का आयोजन सुबह 11 बजे से नगर पालिका परिसर में किया जाएगा। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी-पटरी दुकानदारों का पंजीकरण कर उन्हें योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
योजना के तहत पात्रों को कारोबार बढ़ाने के लिए पहले चरण में 15 हजार रुपये, दूसरे चरण में 25 हजार रुपये और तीसरे चरण में 50 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। नगर पालिका की ओर से अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स से शिविर में पहुंचकर पंजीकरण कराने की अपील की गई है। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और यूपीआई आईडी साथ लाना होगा।
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योजना के तहत पात्रों को कारोबार बढ़ाने के लिए पहले चरण में 15 हजार रुपये, दूसरे चरण में 25 हजार रुपये और तीसरे चरण में 50 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। नगर पालिका की ओर से अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स से शिविर में पहुंचकर पंजीकरण कराने की अपील की गई है। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और यूपीआई आईडी साथ लाना होगा।
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