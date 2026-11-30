Sitapur News: व्यापारी को पीटा, आरोपी गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Mon, 30 Nov 2026 12:27 AM IST
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सीतापुर। शहर के मोहल्ला होलीनगर निवासी परचून के व्यापारी को एक युवक ने पीट दिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
मोहल्ला निवासी सौरभ की परचून की दुकान है। आरोप है कि मोहल्ला निवासी इमरान उनकी दुकान पर गया और उनको बेल्ट और जूतों से पीट दिया। पिटाई के पीछे का कारण किसी महिला के साथ दुकानदार की ओर से अभद्रता किया जाना बताया जा रहा रहा है, हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पुलिस जांच कर रही है।
इंस्पेक्टर राजेश पाठक ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीओ सिटी विनय ने बताया कि कार्रवाई की जाएगी।
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मोहल्ला निवासी सौरभ की परचून की दुकान है। आरोप है कि मोहल्ला निवासी इमरान उनकी दुकान पर गया और उनको बेल्ट और जूतों से पीट दिया। पिटाई के पीछे का कारण किसी महिला के साथ दुकानदार की ओर से अभद्रता किया जाना बताया जा रहा रहा है, हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पुलिस जांच कर रही है।
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इंस्पेक्टर राजेश पाठक ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीओ सिटी विनय ने बताया कि कार्रवाई की जाएगी।