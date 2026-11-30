विज्ञापन

मोहल्ला निवासी सौरभ की परचून की दुकान है। आरोप है कि मोहल्ला निवासी इमरान उनकी दुकान पर गया और उनको बेल्ट और जूतों से पीट दिया। पिटाई के पीछे का कारण किसी महिला के साथ दुकानदार की ओर से अभद्रता किया जाना बताया जा रहा रहा है, हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पुलिस जांच कर रही है।इंस्पेक्टर राजेश पाठक ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीओ सिटी विनय ने बताया कि कार्रवाई की जाएगी।