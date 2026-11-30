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ग्रामीणों के अनुसार, पिकअप कस्बे में खड़ी थी। चालक वाहन खड़ा कर कहीं चला गया था। इसी दौरान सेवता निवासी आमेर उर्फ लल्लू पिकअप में बैठकर उसे स्टार्ट कर आगे बढ़ाने लगा। इसी बीच वाहन अनियंत्रित हो गया और पड़ोस में स्थित विनोद की किराने की दुकान के बरामदे में जा घुसा। हादसे के समय दुकान पर सामान खरीद रही निशा (9) पिकअप और काउंटर के बीच दब गई।हादसे के बाद परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से घायल बालिका को एंबुलेंस से सीएचसी रेउसा पहुंचाया। वहीं, दुकानदार विनोद बाल-बाल बच गए। थानाध्यक्ष आशीष तिवारी ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है।