Sitapur News: पिकअप दुकान में घुसी, बालिका घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Mon, 30 Nov 2026 12:28 AM IST
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सेवता। कस्बे में रविवार शाम लकड़ी से लदी एक पिकअप अनियंत्रित होकर परचून की दुकान में जा घुसी। हादसे में दुकान से सामान खरीद रही नौ वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। पिकअप और काउंटर के बीच दबने से उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया।
ग्रामीणों के अनुसार, पिकअप कस्बे में खड़ी थी। चालक वाहन खड़ा कर कहीं चला गया था। इसी दौरान सेवता निवासी आमेर उर्फ लल्लू पिकअप में बैठकर उसे स्टार्ट कर आगे बढ़ाने लगा। इसी बीच वाहन अनियंत्रित हो गया और पड़ोस में स्थित विनोद की किराने की दुकान के बरामदे में जा घुसा। हादसे के समय दुकान पर सामान खरीद रही निशा (9) पिकअप और काउंटर के बीच दब गई।
हादसे के बाद परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से घायल बालिका को एंबुलेंस से सीएचसी रेउसा पहुंचाया। वहीं, दुकानदार विनोद बाल-बाल बच गए। थानाध्यक्ष आशीष तिवारी ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है।
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ग्रामीणों के अनुसार, पिकअप कस्बे में खड़ी थी। चालक वाहन खड़ा कर कहीं चला गया था। इसी दौरान सेवता निवासी आमेर उर्फ लल्लू पिकअप में बैठकर उसे स्टार्ट कर आगे बढ़ाने लगा। इसी बीच वाहन अनियंत्रित हो गया और पड़ोस में स्थित विनोद की किराने की दुकान के बरामदे में जा घुसा। हादसे के समय दुकान पर सामान खरीद रही निशा (9) पिकअप और काउंटर के बीच दब गई।
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हादसे के बाद परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से घायल बालिका को एंबुलेंस से सीएचसी रेउसा पहुंचाया। वहीं, दुकानदार विनोद बाल-बाल बच गए। थानाध्यक्ष आशीष तिवारी ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है।
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