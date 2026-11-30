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प्रदर्शनी में जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए शिक्षकों ने कृषि, आधुनिक तकनीक, जैविक खेती, मृदा एवं जल संरक्षण, श्रीअन्न (मोटे अनाज), औषधीय पौधों की खेती और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आकर्षक मॉडल व प्रस्तुतियां प्रदर्शित कीं। इसमें सकरन के शिक्षक वीरेंद्र वर्मा, मनीष त्रिवेदी, सुबोध मिश्रा, हरगोविंद वर्मा और उत्तम यादव ने प्रभावशाली प्रस्तुतियों से निर्णायकों का ध्यान आकर्षित किया। उनके मॉडलों और विषयवस्तु की सराहना हुई। इसके आधार पर टीम ने जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया।इस उपलब्धि पर बीईओ विभा सचान और प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष धीरेंद्र पटेल सहित मोहम्मद आरिफ, कृष्णकांत, आलोक मिश्रा, विनोद कुमार, पतिराम, संजय चित्रांश और प्रवीण कुमार ने प्रतिभागी शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन शिक्षण को रचनात्मक और व्यावहारिक बनाने के साथ ही विद्यार्थियों में कृषि, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक तकनीक के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।