Sitapur News: हादसे में बाइक सवार तीन लोग घायल

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पुलिस ने घायलों को मछरेहटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने तीनों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।संदना के गोविंदापुर निवासी विवेक (23), नैमिषारण्य के करुवामऊ निवासी विमलेश कुमार (28) और करुवामऊ निवासी विवेक (15) बाइक से मिश्रिख की ओर से आ रहे थे।इसी दौरान बानपुर पेट्रोल पंप के पास पीछे से आए अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। सीओ मिश्रिख विशाल गुप्ता ने बताया कि हादसा करने वाले वाहन की तलाश शुरू कर दी है। बाइक सवाराें ने हेलमेट नहीं लगाया था। विधिक कार्रवाई की जा रही है।