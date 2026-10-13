Sitapur News: कवि सम्मेलन में अवधी और साहित्यिक रंग में रंगे श्रोता

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मुख्य अतिथि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ के चीफ प्रॉक्टर व अवधी शोध पीठ के समन्वयक डॉ. नीरज शुक्ल ने कहा कि ग्रामीण अंचल के ऐसे आयोजन भारतीय कला व संस्कृति को जीवंत रखते हैं। उन्होंने अवधी भाषा के संरक्षण पर बल दिया। कार्यक्रम का संयोजन डॉ. देवेन्द्र कश्यप निडर व रोहित विश्वकर्मा मधुर ने किया। विज्ञापन



मंच पर साहित्य भूषण कमलेश मौर्य मृदु, अमरेन्द्र सिंह चौहान, केदारनाथ शुक्ल, रजनीश मिश्र, अरुणेश, शशि बिंदु शशि सहित कई दिग्गज कवियों ने काव्यपाठ किया। अध्यक्षता आरडी वर्मा और संचालन रोहित विश्वकर्मा ने किया। इस दौरान सैकड़ों साहित्यप्रेमी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ के चीफ प्रॉक्टर व अवधी शोध पीठ के समन्वयक डॉ. नीरज शुक्ल ने कहा कि ग्रामीण अंचल के ऐसे आयोजन भारतीय कला व संस्कृति को जीवंत रखते हैं। उन्होंने अवधी भाषा के संरक्षण पर बल दिया। कार्यक्रम का संयोजन डॉ. देवेन्द्र कश्यप निडर व रोहित विश्वकर्मा मधुर ने किया।मंच पर साहित्य भूषण कमलेश मौर्य मृदु, अमरेन्द्र सिंह चौहान, केदारनाथ शुक्ल, रजनीश मिश्र, अरुणेश, शशि बिंदु शशि सहित कई दिग्गज कवियों ने काव्यपाठ किया। अध्यक्षता आरडी वर्मा और संचालन रोहित विश्वकर्मा ने किया। इस दौरान सैकड़ों साहित्यप्रेमी उपस्थित रहे।

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सीतापुर। जनपदीय साहित्यिक गतिविधियों को नई ऊर्जा देने और ग्रामीण अंचल में साहित्य व संस्कृति की अलख जगाने के उद्देश्य से रविवार शाम तहसील सिधौली के ग्राम अल्लीपुर स्थित शीतला देवी मंदिर परिसर में कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश साहित्य सभा सीतापुर के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में कवियों ने हास्य, व्यंग्य, ओज और संवेदना से सजी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।