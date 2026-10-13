Sitapur News: कांग्रेस सांसद के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा का हल्ला बोल

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कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व से स्पष्ट रुख अपनाने को कहा। वक्ताओं ने राहुल गांधी के पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ बयानों का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने की मांग की। प्रदर्शन में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर और जिला महामंत्री रेखा वर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहीं

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सीतापुर। मणिपुर की इनर मणिपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद डॉ. आंगोमचा बिमोल अकोइजाम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। इन आरोपों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। ये आरोप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की 11 छात्राओं ने लगाए हैं। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मामले में कार्रवाई की मांग उठाई। विरोध प्रदर्शन जीआईसी प्रांगण से जिला कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचा।