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Sitapur News: बेंच प्रेस पाॅवरलिफ्टिंग चैंपियनशिप संपन्न, 98 खिलाड़ियों ने दिखाया दम

Tue, 13 Oct 2026 12:54 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Tue, 13 Oct 2026 12:54 AM IST
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Bench Press Powerlifting Championship Concludes; 98 Athletes Showcase Their Strength
अति​थियों के साथ मौजूद विजयी ​​खिलाड़ी। 
सीतापुर। पाॅवरलिफ्टिंग इंडिया की जिला इकाई ने रविवार को जिला स्तरीय बेंच प्रेस चैंपियनशिप आयोजित की। अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने इसका शुभारंभ किया। इसमें सब-जूनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर्स वर्ग के 98 महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
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विजेताओं को पदक और प्रमाणपत्र मिले। प्रत्येक वर्ग के स्ट्रॉन्ग मैन और स्ट्रॉन्ग वुमन को शील्ड व 1100 रुपये नकद पुरस्कार दिया गया। नैतिक राज (सब-जूनियर), अमृत सिंह (जूनियर), आकाश कुमार (सीनियर) और रजी अहमद (मास्टर्स) स्ट्रॉन्ग मेन बने। महिला वर्ग में भूमिका भट्ट स्ट्रॉन्ग वुमन चुनी गईं। कैलाश नाथ मिश्रा ने डबल मास्टर्स (50+ वर्ष) वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ये विजयी खिलाड़ी अब 23 से 25 अक्तूबर 2026 को गाजियाबाद में राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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