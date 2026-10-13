Sitapur News: तहसीलदार कार्यालय के सामने की नारेबाजी, धनगर आरक्षण की उठाई मांग

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संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजय पाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता तहसील पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग उग्र हो गए और नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर में प्रवेश कर गए। पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। इसके बाद धक्का-मुक्की करते हुए तहसीलदार कार्यालय के सामने पहुंचकर नारेबाजी करने लगे।हंगामे की सूचना पर सीओ विशाल गुप्ता और एसडीएम दीपक कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने करीब एक घंटे तक प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सहमति नहीं बनी। इसके बाद समाज के पांच-छह प्रतिनिधि अधिकारियों से वार्ता के लिए तैयार हुए। कार्यालय में वार्ता जारी रही, जबकि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी तहसील परिसर में डटे रहे।