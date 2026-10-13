फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Police vehicle stuck in traffic jam at Reusa intersection; commuters inconvenienced

Sitapur News: रेउसा चौराहे पर लगे जाम में फंसा पुलिस का वाहन, परेशान हुए राहगीर

Tue, 13 Oct 2026 12:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Tue, 13 Oct 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
Police vehicle stuck in traffic jam at Reusa intersection; commuters inconvenienced
रेउसा में जाम के बीच फंसे वाहन।
सीतापुर। रेउसा कस्बे के मुख्य चौराहे पर सोमवार को स्थानीय पुलिस की लापरवाही से भीषण जाम लग गया। इसके चलते बिसवां, महमूदाबाद, तंबौर और बहराइच मार्ग से आने वाले वाहनों को घंटों जाम में फंसकर दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। हर मार्ग पर कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गईं। जाम में फंसे लोग गर्मी में पसीने से तरबतर होते रहे। इस दौरान यूपी 112 का एक वाहन भी जाम में फंस गया।
विज्ञापन

स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह के समय चौराहे पर पुलिसकर्मियों ने कोई उचित प्रबंध नहीं किए थे। इस चौराहे पर महमूदाबाद, बिसवां तहसील की तरफ से वाहन आते हैं। इसके अलावा बहराइच की तरफ से भी वाहनों का आवागमन रहता है। रेउसा चौराहे पर आए दिन जाम लगने से राहगीरों के साथ व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ता है।
विज्ञापन


सोमवार को सुबह करीब 10 बजे जाम लगना शुरू हुआ। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि कस्बे के कुछ बड़े व्यापारी ठेला-खोमचा लगवाने के नाम पर मनमानी रकम वसूलते हैं। इससे अतिक्रमण बढ़ता है और सड़क पर आवागमन प्रभावित होता है। पुलिस इस ओर ध्यान नहीं देती है। यातायात व्यवस्था दुरुस्त न होने से आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed