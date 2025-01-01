Sitapur News: लापता युवक का तालाब में मिला शव, हत्या का आरोप

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परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए देर शाम तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया। परिजनों के अनुसार अमित आठ सितंबर को घर से बाइक लेकर अशरफपुर जाने की बात कहकर निकले थे। वापस न लौटने पर जब उनकी तलाश की गई तो उसी दिन शाम को अमित की बाइक पड़ोस के गांव लालतानगर में खड़ी मिली।परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। तुरंत ही तीन टीमों को लगाया गया। कोई पता न चलने पर पत्नी नेहा की तहरीर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई। मंगलवार को शव मिलने के बाद अमित के ममेरे भाई धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि लालतानगर गांव के ही एक युवक से अमित का विवाद चल रहा था। वहीं पर बाइक भी पाई गई है, आशंका है कि युवक ने ही अमित की हत्या की है। खबर लिखे जाने तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया था।इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि वीडियोग्राफी, दो डॉक्टरों के पैनल से शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। रिपोर्ट में छह-सात दिन पहले डूबने से मौत होने की बात सामने आई है। लापता होने की जानकारी मिलने पर पुलिस की तीन टीमें लगाई गई थीं।लोगों से पूछने पर पता चला था कि युवक उस दिन नशे की हालत में था। बाइक लेकर वह एक स्थान पर गिर भी गया था। एक महिला ने उसको उठाकर किनारे बैठाया था। नशे की लत में अमित ने अपना एक ऑटो भी बेच दिया था। परिजनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है।