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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Sitapur: Roadways bus rams into auto-rickshaw; driver killed, mother and daughter injured.

सीतापुर: रोडवेज बस ने ऑटो में मारी टक्कर, चालक की मौत, मां-बेटी घायल

Wed, 16 Sep 2026 01:54 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 16 Sep 2026 01:54 PM IST
सार

सीतापुर के संदना में हुए हादसे में ऑटो चालक उमेश चंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रूबी और उनकी बेटी घायल हो गईं।

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Sitapur: Roadways bus rams into auto-rickshaw; driver killed, mother and daughter injured.
बस ने ऑटो में मारी टक्कर। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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सीतापुर जिले के संदना क्षेत्र के रालामऊ के पास बुधवार को सिधौली की ओर से आ रही रोडवेज बस ने सवारी लेकर संदना जा रहे ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक उमेश चंद्र (75) निवासी रालामऊ की मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो में सवारी के रूप में जा रहीं रूबी पत्नी सुभाष निवासी बारोय और उनकी दो वर्षीय बेटी इनाया घायल हो गईं। दोनों को रालामऊ स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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जानकारी के अनुसार उमेश चंद्र अपने ऑटो में सवारी लेकर संदना की ओर जा रहे थे। रूबी अपनी दो वर्षीय बेटी इनाया के साथ उमेश चंद्र के ऑटो में सवारी के रूप में दवा लेने संदना जा रही थीं। रालामऊ के पास सिधौली की ओर से आ रही रोडवेज बस ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक उमेश चंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रूबी और उनकी बेटी घायल हो गईं।
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हादसे के बाद रोडवेज बस चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को रालामऊ स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। थानाध्यक्ष प्रिंस सोनकर ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। घायल मां-बेटी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत सामान्य है। फरार बस को पकड़ने के लिए पुलिस टीम भेजी गई है।

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