सीतापुर: रोडवेज बस ने ऑटो में मारी टक्कर, चालक की मौत, मां-बेटी घायल

सीतापुर जिले के संदना क्षेत्र के रालामऊ के पास बुधवार को सिधौली की ओर से आ रही रोडवेज बस ने सवारी लेकर संदना जा रहे ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक उमेश चंद्र (75) निवासी रालामऊ की मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो में सवारी के रूप में जा रहीं रूबी पत्नी सुभाष निवासी बारोय और उनकी दो वर्षीय बेटी इनाया घायल हो गईं। दोनों को रालामऊ स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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जानकारी के अनुसार उमेश चंद्र अपने ऑटो में सवारी लेकर संदना की ओर जा रहे थे। रूबी अपनी दो वर्षीय बेटी इनाया के साथ उमेश चंद्र के ऑटो में सवारी के रूप में दवा लेने संदना जा रही थीं। रालामऊ के पास सिधौली की ओर से आ रही रोडवेज बस ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक उमेश चंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रूबी और उनकी बेटी घायल हो गईं। विज्ञापन



हादसे के बाद रोडवेज बस चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को रालामऊ स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। थानाध्यक्ष प्रिंस सोनकर ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। घायल मां-बेटी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत सामान्य है। फरार बस को पकड़ने के लिए पुलिस टीम भेजी गई है। जानकारी के अनुसार उमेश चंद्र अपने ऑटो में सवारी लेकर संदना की ओर जा रहे थे। रूबी अपनी दो वर्षीय बेटी इनाया के साथ उमेश चंद्र के ऑटो में सवारी के रूप में दवा लेने संदना जा रही थीं। रालामऊ के पास सिधौली की ओर से आ रही रोडवेज बस ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक उमेश चंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रूबी और उनकी बेटी घायल हो गईं।हादसे के बाद रोडवेज बस चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को रालामऊ स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। थानाध्यक्ष प्रिंस सोनकर ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। घायल मां-बेटी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत सामान्य है। फरार बस को पकड़ने के लिए पुलिस टीम भेजी गई है।

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