Sitapur News: लकड़ी बीनने गई किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, रिपोर्ट

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घर पहुंचने पर किशोरी ने मां को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों युवकों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली। थानाध्यक्ष आनंद नारायण त्रिपाठी ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं।

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हरगांव। गांव के बाहर मंगलवार को लकड़ी बीनने गई 17 वर्षीय किशोरी के साथ दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता की मां के अनुसार, उनकी बेटी मंगलवार को गांव के बाहर लकड़ी बीनने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान रायपुर गांव निवासी चैंपियन उर्फ देशराज और मोहित उसे गन्ने के खेत में खींच ले गए। वहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपियों ने किशोरी को जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग गए।