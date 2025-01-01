Sitapur News: रोडवेज बस व एंबुलेंस में भिड़ंत, ईएमटी घायल

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खीरी के कुटैना निवासी ईएमटी लखविंदर (28) एंबुलेंस से सीतापुर जिला अस्पताल एक मरीज लेकर गए थे। वह मरीज को छोड़कर मिश्रिख लौट रहे थे। एंबुलेंस शैलेंद्र सिंह (35) चला रहे थे। बरमी चौराहे के पास एचपी पेट्रोल पंप के सामने पहुंचते ही एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एंबुलेंस को ओवरटेक किया।एंबुलेंस चालक शैलेंद्र सिंह के अनुसार ओवरटेक करने के बाद बस चालक ने अचानक एंबुलेंस के आगे ब्रेक लगा दिया। इससे चालक एंबुलेंस को नियंत्रित नहीं कर सका और वह बस से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए।हादसे में एंबुलेंस में सवार ईएमटी लखविंदर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। घायल को सीएचसी मिश्रिख में भर्ती कराया गया है।