बारिश ने जिलों में मचाई तबाही: सीतापुर, बाराबंकी और बहराइच में कई मौतें, पेड़ के नीचे दबकर कारोबारी क मौत

शनिवार को ग्राम माल सराय में अचानक ईंट की दीवार भरभराकर गिर गई। इसकी चपेट में आकर सूर्यांश (4) पुत्र अनुज कुमार और शिवांश (8) पुत्र अंकुश दीवार के मलबे के नीचे दब गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। परिजनों और ग्रामीणों ने आनन-फानन दोनों बालकों को मलबे से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद पहुंचाया।अस्पताल में चिकित्सकों ने सूर्यांश को मृत घोषित कर दिया। वहीं, शिवांश की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा है।

लगातार हो रही बारिश के चलते कोतवाली महमूदाबाद के ग्राम माल सराय में शनिवार को ईंट की दीवार गिरने से दो बालक मलबे के नीचे दब गए। हादसे में चार वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि आठ वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, बाराबंकी में एक दूध कारोबारी पर पेड़ गिरने से मौत हो गई।

बाराबंकी: बेलहरा में पेड़ के नीचे दबा दूध कारोबारी, मौत

सीतापुर के मानापुर मुर्तजा नगर गांव निवासी संजय वर्मा (35) की शनिवार को एक हादसे में मौत हो गई। वह दूध बेचकर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी उनके ऊपर एक भारी भरकम पेड़ गिर गया। इस घटना से मौके पर ही उनकी जान चली गई।



संजय वर्मा दूध का कारोबार करते थे। शनिवार को वह मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के छेदा बाजार दूध बेचने गए थे। दूध बेचने के बाद वह अपनी बाइक से घर वापस आ रहे थे। छेदा पारा के संपर्क मार्ग पर झबरापुर गांव के पास यह हादसा हुआ। अचानक सड़क किनारे खड़ा एक बड़ा पेड़ उनकी बाइक पर आ गिरा। पेड़ की चपेट में आने से संजय दब गए। ग्रामीणों ने तुरंत पेड़ हटाकर उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया। हालांकि, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।



हादसे की सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी जुटाई। एसडीएम कार्तिकेय सिंह ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है। उन्होंने नायब तहसीलदार के साथ राजस्व टीम को मौके पर भेजकर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जांच प्रक्रिया जारी है।