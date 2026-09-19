Sitapur News: सांस लेने में दिक्कत के बाद कैदी की मौत

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सीतापुर। जिला कारागार में निरुद्ध सजायाफ्ता कैदी की शनिवार को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सांस लेने में परेशानी की शिकायत के बाद जेल प्रशासन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मछरहेटा के शाहपुर केसरा निवासी लोने (74) के खिलाफ तालगांव पुलिस ने वर्ष 2013 में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के बाद वर्ष 2022 में अदालत ने उसे 15 वर्ष की सजा सुनाई थी। शनिवार को अचानक लोने को सांस लेने में परेशानी होने लगी। उसकी हालत बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जेल अधीक्षक प्रीति यादव ने बताया कि कैदी काफी समय से बीमार चल रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। (संवाद)