Sitapur News: बाइक चोरी कर ले जा रहे बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा

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नबीनगर निवासी कमल शुक्ला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि उनकी लाइब्रेरी के पास एक बाइक खड़ी थी। दो अज्ञात चोर बाइक चोरी कर ले जाने लगे। चौकीदार द्वारा इसकी जानकारी देने पर कमल शुक्ला ने पुलिस को सूचना दी।सूचना पर पहुंची पुलिस ने रामबाग के पास एक चोर को बाइक सहित दबोच लिया, वहीं दूसरा चोर भागने में सफल रहा। यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि बाइक बरामद करने के साथ एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। संवाद