Sitapur News: चार लाख की धोखाधड़ी का आरोप

विज्ञापन

लहरपुर। नई बस्ती निवासी अब्दुल हफीज ने जमीन के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने बताया कि 23 फरवरी 2021 को गाटा संख्या 290 की 0.166 हेक्टेयर कृषि भूमि का बैनामा कराने के लिए रिहान, कय्यूम, सफीउल्ला, बल्लू और आफताब आलम ने करीब चार लाख रुपये लिए थे। बैनामे में 1,39,520 रुपये स्टांप शुल्क भी जमा हुआ। आरोप है कि आरोपियों ने सही जमीन के बजाय दूसरे गाटों पर कब्जा दिलाने का प्रयास किया। रुपये वापस मांगने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सोमवार को पांचों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।