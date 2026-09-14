Sitapur News: रंजिश के चलते युवक को पीटा
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Mon, 14 Sep 2026 11:56 PM IST
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सिधौली। तुलसीनगर मोहल्ला निवासी अनिल को रंजिश के चलते युवक ने रविवार को पीट दिया। उन्होंने सोमवार को कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अनिल के अनुसार सिद्धेश्वरनगर निवासी श्याम सड़क पर लगी हुई इंटरलॉकिंग की ईंट को उखाड़कर बेचता है। उन्होंने इसका विरोध किया तो सुबह नौ बजे मंदिर से लौटते समय श्याम ने अनिल को रास्ते में पकड़कर पीट दिया। पिटाई से अनिल के कपड़े फट गए। इंस्पेक्टर विजयेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है।
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