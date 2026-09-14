Sitapur News: कोर्ट के आदेश पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Mon, 14 Sep 2026 11:51 PM IST
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लहरपुर। टंडासालार मोहल्ला निवासी युवक ने बागवानीटोला निवासी शाहरुख, अबरार, नसरीन, मतीउल्ला पर कोर्ट के आदेश पर शनिवार को एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित के अनुसार बीते 18 नवंबर 25 को वह परिवार सहित शादी में शामिल होने के लिए गए थे। घर पर उनकी वृद्ध मां और 17 वर्षीय पुत्री मौजूद थी। आरोपी उनके घर घुसे और पुत्री का अपहरण कर अपने साथ ले गए। आरोपियों ने घर में रखा 50 हजार रुपया व जेवरात भी उठा लिया। पीड़ित की मां ने जब विरोध किया तो आरोपियों ने धक्का देकर उन्हें गिरा दिया। इंस्पेक्टर अरविंद सिंह ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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