Sitapur News: 650 गांवों में लंबी बिजली कटौती से लोग रहे बेहाल

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रेउसा के बभनेवा उपकेंद्र से जुड़े करीब 150 गांवों में बुधवार रात दो बजे बिजली गुल हो गई। कई बार शिकायत के बाद भी बहाल नहीं हुई। उपभोक्ता मीना, राकेश व उदित ने बताया कि इस समय बिजली बहुत ही कम मिल रही है। चार दिन से 10 से 12 घंटे कटौती में चले जाते है। इससे रात में बिजली न मिलने से नींद खराब होती है। बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे बहाल हो पाई।इसी तरह रामपुर मथुरा के बांसुरा उपकेंद्र से जुड़े करीब 250 गांवों में बृहस्पतिवार भोर चार बजे ठप हुई बिजली आपूर्ति दोपहर दो बजे बहाल हो पाई। अफसरों ने बताया कि कई जगहों पर फॉल्ट आ गए थे। दो जगह पर जंपर उड़ गए। दो जगहों पर ट्रांसफार्मर में दिक्कत आ गई। इसी वजह से आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है।सिधौली उपकेंद्र से जुड़े करीब 250 गांवों में भी 12 घंटे की कटौती हुई। वहीं, महमूदाबाद, बिसवां, मिश्रिख, इमलिया सुल्तानपुर इलाके में भी बिजली कटौती हुई।फॉल्ट की वजह से दिक्कतफॉल्ट की वजह से कटौती हो रही है। बिजली की कोई समस्या नहीं है। रोस्टर के मुताबिक आपूर्ति की जा रही है।-ललित कृष्ण, अधीक्षण अभियंता