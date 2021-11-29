फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   PAC blocks 50-year-old path; protests ensue

Sitapur News: पीएसी ने 50 साल पुराना रास्ता रोका, विरोध में प्रदर्शन

Wed, 04 Nov 2026 12:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 04 Nov 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
PAC blocks 50-year-old path; protests ensue
सीतापुर। शहर के लालकुर्ती मोहल्ले में 11वीं वाहिनी पीएसी की ओर से खाली जमीन पर पिलर व कंटीले तार लगाने से विवाद गहरा गया है। मोहल्लेवासियों का आरोप है कि इससे उनका करीब 50 साल पुराना रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। सोमवार देर रात शुरू हुई कार्रवाई के विरोध में क्षेत्रीय लोगों ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन भी किया।
विज्ञापन

मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर डॉ. जनार्दन और सीओ सिटी विनय यादव ने दोनों पक्षों से बातचीत कर पैमाइश बाद निर्माण कार्य होने का भरोसा दिला कर मामला शांत कराया। हालांकि क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि अधिकारियों के लौटने के बाद रात में ही पीएसी के लोगों ने दोबारा कंटीले तार लगाकर रास्ता बंद कर दिया।
विज्ञापन


मंगलवार को मोहल्ले के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से शिकायत की और रास्ता खुलवाने की मांग उठाई। उनका कहना है कि पीढ़ियों से लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। करीब पांच दशक से आवागमन का साधन रहे इस रास्ते के बंद होने से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्लेवासियों का कहना है कि उन्हें जमीन के स्वामित्व को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। जमीन पीएसी की हो या नगर पालिका की, लेकिन आवागमन के लिए रास्ता छोड़ा जाना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


मोहल्ले की बुजुर्ग रेखा यादव ने बताया कि वह करीब 50 वर्षों से यहां रह रही हैं और शुरू से ही इस रास्ते का इस्तेमाल होता रहा है। रास्ते को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। वहीं प्रेमा देवी ने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसी रास्ते से आते-जाते रहे हैं। रास्ता नहीं खुला तो वह मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगी। छात्रा श्रद्धा ने बताया कि रास्ता बंद होने से सबसे अधिक परेशानी स्कूल और कोचिंग जाने वाली छात्राओं को होगी। मुख्य मार्ग पर भीड़ और दुकानों के कारण उन्हें आने-जाने में असुविधा होती है। फिलहाल इस मामले में एसडीएम से लेकर अन्य अधिकारी कुछ भी कहने से बचते रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed