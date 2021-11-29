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Sitapur News: डूबने से हुई थी पिंटू की मौत, आरोपियों से पूछताछ जारी

Wed, 04 Nov 2026 12:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 04 Nov 2026 12:23 AM IST
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Pintu died by drowning; questioning of the accused is underway.
सीतापुर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सदरपुर के फत्तेपुरवा गांव निवासी पिंटू भार्गव (20) की मौत डूबने से हुई थी। यह हादसा शव मिलने के करीब 48 घंटे पहले होने का अंदेशा भी जताया गया है। इसके बाद पुलिस अब साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई तय करेगी। फिलहाल हिरासत में लिए गए तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
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गांव निवासी पिंटू मजदूरी करते थे। 30 अक्तूबर की रात करीब साढ़े दस बजे वह शौच जाने की बात कहकर घर से निकले थे। इसके बाद वह लापता हो गए थे। सोमवार सुबह पिंटू का शव तालाब में उतराता मिला था। पिता इंदल ने आरोप लगाया था कि 24 अक्तूबर को फत्तेपुरवा चौराहे स्थित देसी शराब के ठेके पर पिंटू की मामूली कहासुनी हुई थी। इसके बाद ठेके के सेल्समैन मोतीलालपुरवा गांव निवासी अंकित, कन्हईपुरवा गांव निवासी पम्मू और लवकुश ने पिंटू की पिटाई कर जान से मारने की धमकी दी थी।
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परिजनों का आरोप था कि तीनों ने मिलकर पिंटू की हत्या करने के बाद शव तालाब में फेंक दिया था। शव मिलने के बाद आक्रोशित परिजनों को सीओ महमूदाबाद ने समझाकर शांत कराया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। सीओ कपूर कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत होने की बात सामने आई है। आरोपियों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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