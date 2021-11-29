Sitapur News: डूबने से हुई थी पिंटू की मौत, आरोपियों से पूछताछ जारी

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गांव निवासी पिंटू मजदूरी करते थे। 30 अक्तूबर की रात करीब साढ़े दस बजे वह शौच जाने की बात कहकर घर से निकले थे। इसके बाद वह लापता हो गए थे। सोमवार सुबह पिंटू का शव तालाब में उतराता मिला था। पिता इंदल ने आरोप लगाया था कि 24 अक्तूबर को फत्तेपुरवा चौराहे स्थित देसी शराब के ठेके पर पिंटू की मामूली कहासुनी हुई थी। इसके बाद ठेके के सेल्समैन मोतीलालपुरवा गांव निवासी अंकित, कन्हईपुरवा गांव निवासी पम्मू और लवकुश ने पिंटू की पिटाई कर जान से मारने की धमकी दी थी।परिजनों का आरोप था कि तीनों ने मिलकर पिंटू की हत्या करने के बाद शव तालाब में फेंक दिया था। शव मिलने के बाद आक्रोशित परिजनों को सीओ महमूदाबाद ने समझाकर शांत कराया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। सीओ कपूर कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत होने की बात सामने आई है। आरोपियों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।