Sitapur News: ठंड में 4.76 लाख बच्चों को मिलेगा मीठा व नमकीन हलुवा

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बेसिक शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सप्ताह के पहले और तीसरे शुक्रवार को मीठा हलुवा जबकि दूसरे और चौथे शुक्रवार को नमकीन हलुवा वितरित किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों को सर्दी के मौसम में पौष्टिक और गर्म भोजन उपलब्ध कराना है। इससे विद्यालयों में बच्चों को नियमित रूप से अलग-अलग स्वाद का नाश्ता भी मिल सकेगा। हलुवा तैयार करने के लिए प्रति बच्चे के हिसाब से अलग-अलग धनराशि निर्धारित की गई है। मीठा हलुवा बनाने के लिए प्रति विद्यार्थी सात रुपये और नमकीन हलुवा के लिए चार रुपये खर्च होंगे।रसोइयों को भी होगा फायदाबेसिक शिक्षा विभाग के मुताबिक विद्यालय में भोजन पकाने की जिम्मेदारी रसोइयों की है। रसोइयां अब इस हलुवा को भी बनाएगी। रसोइयों को भी इसके लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके तहत प्रति बच्चे के हिसाब से दो रुपये का भुगतान रसोइयों को मिलेगा। बीएसए डॉ. गोरखनाथ पटेल ने बताया कि यह योजना इसी सप्ताह से शुरू करने के लिए प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया गया है। वह रसोइयों के माध्यम से हलुवा बनवा कर बच्चों को वितरित करेंगे।