फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   4.76 lakh children will receive sweet and savory halwa during the cold weather.

Sitapur News: ठंड में 4.76 लाख बच्चों को मिलेगा मीठा व नमकीन हलुवा

Wed, 04 Nov 2026 12:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 04 Nov 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
4.76 lakh children will receive sweet and savory halwa during the cold weather.
सीतापुर। ठंड के मौसम में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले नौनिहालों की सेहत और पोषण का ध्यान रखने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। नवंबर से फरवरी 2027 तक जिले के करीब 4.76 लाख बच्चों को मिड-डे मील योजना के तहत गर्मागर्म मीठा और नमकीन हलुवा परोसा जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हलुवा वितरण की व्यवस्था प्रत्येक शुक्रवार को होगी। इसका खर्च एमडीएम योजना के लिए आवंटित धनराशि से किया जाएगा।
विज्ञापन

बेसिक शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सप्ताह के पहले और तीसरे शुक्रवार को मीठा हलुवा जबकि दूसरे और चौथे शुक्रवार को नमकीन हलुवा वितरित किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों को सर्दी के मौसम में पौष्टिक और गर्म भोजन उपलब्ध कराना है। इससे विद्यालयों में बच्चों को नियमित रूप से अलग-अलग स्वाद का नाश्ता भी मिल सकेगा। हलुवा तैयार करने के लिए प्रति बच्चे के हिसाब से अलग-अलग धनराशि निर्धारित की गई है। मीठा हलुवा बनाने के लिए प्रति विद्यार्थी सात रुपये और नमकीन हलुवा के लिए चार रुपये खर्च होंगे।
विज्ञापन

रसोइयों को भी होगा फायदा
बेसिक शिक्षा विभाग के मुताबिक विद्यालय में भोजन पकाने की जिम्मेदारी रसोइयों की है। रसोइयां अब इस हलुवा को भी बनाएगी। रसोइयों को भी इसके लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके तहत प्रति बच्चे के हिसाब से दो रुपये का भुगतान रसोइयों को मिलेगा। बीएसए डॉ. गोरखनाथ पटेल ने बताया कि यह योजना इसी सप्ताह से शुरू करने के लिए प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया गया है। वह रसोइयों के माध्यम से हलुवा बनवा कर बच्चों को वितरित करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed