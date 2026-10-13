Sitapur News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार बेटे की मौत, मां गंभीर

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कांशीराम सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे मां को बाइक पर बैठाकर जहांगीराबाद से बिसवां जा रहे थे। फरदापुर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। राहगीरों ने यूपी 112 और एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस के समय पर नहीं पहुंचने पर पुलिसकर्मी दोनों को अपने वाहन से सीएचसी बिसवां ले गए। वहां चिकित्सक ने कांशीराम को मृत घोषित कर दिया। वहीं, कुसुमा को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।सीओ कपूर कुमार ने बताया कि घटनास्थल से हेलमेट नहीं मिला है। वाहन की तलाश की जा रही है।