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Sitapur News: बेहटा में आशा कार्यकर्ताओं की बैठक अव्यवस्था की भेंट चढ़ी

Fri, 09 Oct 2026 12:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Fri, 09 Oct 2026 12:51 AM IST
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Meeting of ASHA workers in Behta marred by chaos
बेहटा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तंबौर में बृहस्पतिवार को आशा कार्यकर्ताओं की प्रस्तावित बैठक अव्यवस्था के कारण नहीं हो पाई। विकासखंड बेहटा की आशा कार्यकर्ताओं को सुबह 10 बजे बैठक के लिए बुलाया गया था। आरोप है कि दोपहर 1:30 बजे तक कोई अधिकारी या चिकित्सक सभागार में नहीं पहुंचा, जिससे आशा कार्यकर्ता नाराज हो गईं।
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आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें निर्धारित समय पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने के निर्देश मिले थे। टीकाकरण ड्यूटी में लगी कार्यकर्ताओं को छोड़कर सभी की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई थी। साथ ही, जिले से अधिकारियों के आने और प्रशिक्षण दिए जाने की जानकारी भी दी गई थी। प्रशिक्षण किस विषय पर होना था, इसकी जानकारी सभागार में पहुंचकर हस्ताक्षर करने के दौरान देने की बात कही गई थी। घंटों इंतजार के बाद भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। सभागार में गीता, पूनम, माया देवी, लक्ष्मी देवी, रामरानी, संध्या देवी और रेखा समेत बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता मौजूद थीं।
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अध्यक्ष डॉ मनोज कुमार ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को बैठक के लिए बुलाया गया था। कुछ स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गए थे, जबकि बाकी स्टाफ मौजूद था।
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