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प्रयोगशालाओं में रखे कई उपकरणों पर धूल जमी हुई है। रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में कुछ उपकरण और रसायन (लिक्विड) खराब मिले। वहीं, कुछ स्थानों पर मकड़ी के जाले भी दिखाई दिए। नई सामग्री उपलब्ध होने के बावजूद उसका नियमित रूप से प्रयोगात्मक कार्य में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हालांकि प्रयोगशाला की साफ-सफाई और उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक बताई गई। प्रधानाचार्य अशोक कुमार यादव ने बताया कि कॉलेज में कक्षा 6 से 12 तक कुल 1704 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। कक्षा 10 में 252, कक्षा 12 कला वर्ग में 101 व विज्ञान वर्ग में 80 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। विद्यालय में प्रवक्ता शिक्षक तैनात नहीं है। हाईस्कूल स्तर तक एक जीवविज्ञान, तीन सामाजिक विज्ञान व एक उर्दू विषय के शिक्षक की तैनाती है। शिक्षक न होने से पढ़ाई का कार्य प्रभावित होता है। बावजूद इसके करीब 70 फीसदी पाठ्यक्रम पूर्ण कराया गया है।विद्यालय में शिक्षकों की कमी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाईस्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान के तीन और उर्दू विषय का एक शिक्षक तैनात है। इंटरमीडिएट स्तर पर एक भी प्रवक्ता की तैनाती नहीं है। शिक्षक अभिभावक संघ के माध्यम से नियुक्ति शिक्षकों के जरिये शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। जबकि इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग में करीब 50 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। विषय विशेषज्ञों के अभाव में इन विद्यार्थियों की पढ़ाई और प्रयोगात्मक तैयारी प्रभावित हो रही है।केवल एक दिन हुआ अभ्यासछात्र सचिन, संचिता, कुलदीप और नंदलाल ने बताया कि प्रायोगिक परीक्षाओं को देखते हुए अब तक केवल एक दिन ही प्रयोगात्मक अभ्यास कराया गया है। अभी पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं हो पाया है। बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां जल्द घोषित होने से पाठ्यक्रम पूरा करने में भी परेशानी आ रही है। ऐसे में हम लोग परेशान है, जब प्रयोग नहीं किए है तो परीक्षा का कैसे मुकाबला करेंगे।लिखा जा चुका है पत्रकॉलेजों में शिक्षकों की कमी को लेकर शासन को पत्र लिखा जा चुका है। जब तक तैनाती नहीं होती है, तब तक शिक्षक अभिभावक संघ के माध्यम से नियुक्ति शिक्षकों के जरिये पढ़ाई करवाई जा रही है।राजेंद्र सिंह, डीआईओएस