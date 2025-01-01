Sitapur News: छत पर डाला डेरा तो कोई रातभर जाग रहा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

सरायन नदी का जलस्तर बृहस्पतिवार को पांच सेमी बढ़कर 132.30 मीटर पर पहुंच गया। पानी अब खतरे के निशान 131 मीटर से 1.30 मीटर ऊपर बह रहा है। शहर के मोहल्ला तरीनपुर का सरायन से सटा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। यहां करीब 50 घरों के अंदर तक पानी भर गया है।यहां रहने वाले बबलू ने बताया कि गलियों से घरों के अंदर तक पानी भरा होने से जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा बढ़ गया है। आवागमन दुश्वार है। कोई अधिकारी व जनप्रतिनिधि हाल जानने तक नहीं आया है। जावेद ने बताया कि घर में पानी भरने से गृहस्थी समेटकर छत पर रखी है। परिवार समेत छत पर ही बसेरा बनाया है।सरायन की सहायक पिरई नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। इससे बाईपास व पिरई नदी के किनारे बसी केशव ग्रीन सिटी भी बाढ़ की चपेट में आ गई है। यहां के बाशिंदे अपनी गृहस्थी बचाने और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। दरअसल, नदी की तलहटी में केशव ग्रीन सिटी का बड़ा हिस्सा बना है। इसलिए जलस्तर बढ़ने पर पानी कॉलोनी में भर गया है।डीएम ने आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देशजिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर ने बृहस्पतिवार को नेशनल हाईवे के पास स्थित केशव ग्रीन सिटी में जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सरायन नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने तथा जलस्तर एवं जलभराव की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।