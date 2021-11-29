Sitapur News: जमीन विवाद में तहसील परिसर में भिड़े दो पक्ष

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पटेल नगर जाफरपुर निवासी अशोक कुमार के अनुसार, जमीन संबंधी विवाद के मामले में वह मंगलवार को कोतवाली पहुंचे थे। मामला राजस्व विभाग से संबंधित होने के कारण उन्हें तहसील जाने को कहा गया। अशोक का आरोप है कि नायब तहसीलदार न्यायालय के बाहर विपक्षियों ने उनके साथ अपशब्द कहे। विरोध करने पर लाठी-डंडों से पिटाई की और चेन व नकदी छीन ली।वहीं, दूसरे पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि संबंधित भूमि के मामले में सिविल न्यायालय और जिला न्यायालय से उनके पक्ष में फैसला हो चुका है।कोतवाल भानु प्रताप ने बताया कि विवादित प्लाट जाफरपुर और सलाउद्दीनपुर की सीमा पर स्थित है। नापजोख के लिए एसडीएम ने टीम गठित की है। तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।