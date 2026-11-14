Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Brothers clash over property division in Sitapur elder brother shoots younger brother hospitalized

सीतापुर: संपत्ति बंटवारे को लेकर भाइयों में खूनी संघर्ष, बड़े भाई ने छोटे को मारी गोली; अस्पताल में भर्ती

Sat, 14 Nov 2026 04:53 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 14 Nov 2026 04:53 PM IST
सार

सीतापुर में संपत्ति के बंटवारे को लेकर भाइयों के बीच हुए हिंसक संघर्ष ने क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी बड़े भाई की तलाश जारी है। आगे पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
Brothers clash over property division in Sitapur elder brother shoots younger brother hospitalized
घायल अभय प्रताप सिंह। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यूपी के सीतापुर में संपत्ति बंटवारे को लेकर दो सगे भाइयों के बीच चल रहा विवाद शनिवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। बड़े भाई ने देसी असलहे से छोटे पर गोली चला दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मछरेहटा ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

विज्ञापन


घटना मछरेहटा थाना क्षेत्र के राठौरपुर गांव की है। गांव निवासी अभय प्रताप सिंह का अपने बड़े भाई सुनील सिंह से संपत्ति में हिस्से को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। शनिवार को इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर सुनील सिंह ने अभय प्रताप सिंह को निशाना बनाकर गोली चला दी। 
विज्ञापन


गोली लगने से अभय लहूलुहान होकर गिर पड़े। परिजन उन्हें तत्काल सीएचसी लेकर पहुंचे। चिकित्सक डॉ. अवनीश कुमार ने बताया कि घायल की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। बेहतर उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed