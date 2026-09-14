Sitapur News: बोलेरो खड्ड में पलटी, बीमार बुजुर्ग की मौत, छह घायल

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बताया गया कि सकरन क्षेत्र के सरैया कला निवासी बाबूराम (70) की तबीयत खराब थी। परिजन उन्हें इलाज के लिए बोलेरो से सीतापुर जिला अस्पताल लेकर जा रहे थे। विसवां-खैराबाद मार्ग पर सिपाह मोड़ के निकट अचानक बोलेरो अनियंत्रित हो गई और खड्ड में जाकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।इसी दौरान गश्त कर रही पुलिस मौके पर पहुंची और बोलेरो में सवार चालक समेत सात लोगों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने बाबूराम को मृत घोषित कर दिया। वहीं छह घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।एसओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि वाहन अनियंत्रित होकर खड्ड में गिरने से हादसा हुआ है। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हुई है, जबकि छह लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।