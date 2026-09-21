Sitapur News: राशन की कालाबाजारी मिली, प्राथमिकी दर्ज

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एसडीएम ने 17 सितंबर को आपूर्ति निरीक्षक महोली संतोष कुमार श्रीवास्तव को दुकान की जांच करके आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। आपूर्ति निरीक्षक जब पर मौके पर पहुंचे तो विक्रेता संजय कुमार नहीं मिले। उनके बेटे द्वारा कोटे की दुकान का निरीक्षण करवाया गया।सूचना बोर्ड पर कुछ भी लिखा नहीं मिला। राशन के भौतिक सत्यापन में 718 किलो गेहूं, 1552 किलो चावल व 30 किलो चीनी स्टाक से कम पाई गई। लाभार्थियों ने कोटेदार पर कम राशन देने का आरोप लगाया। इसकी रिपोर्ट एसडीएम को दी। एसडीएम के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है।