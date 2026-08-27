Siddharthnagar News: चोर समझकर ग्रामीणों ने संदिग्ध को पकड़ा

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जानकारी के अनुसार क्षेत्र के बदुरगहना गांव रात करीब 11 बजे गांव के मालवीय के घर के सामने एक संदिग्ध खड़ा था। कुछ आहट पाकर घर के परिजन जाग गए। चोर कह कर पूरे गांव में शोर हो गया। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर 112 पर फोन कर पीआरवी को सूचित किया। सूचना पर पहुंची पीआरवी ने उसे कुर्थिया चौकी पुलिस के सुपुर्द कर दिया।इस संबंध में चौकी प्रभारी कुर्थिया वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि रात में ही पुलिस उसको लेकर थाने पर गई है लेकिन वह कुछ बता नहीं पा रहा है।