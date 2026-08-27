Siddharthnagar News: सील लाॅक को आरी ब्लेड से काटने का वीडीओ वायरल

विज्ञापन

बता दें कि जच्चा की चिकित्सा में लापरवाही करने व चिकित्सकीय लापरवाही में नवजात की मौत मामले में शिकायत पर सीएमओ ने 27 जून को जनता सेवा हाॅस्पिटल इटवा को सील कर दिया था। इसी सील लाॅक को काटने हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा। आरोप है कि इसी सील लॉक को काटकर अस्पताल को खोलकर सोमवार को एक महिला का ऑपरेशन भी किया गया था। इस आरोप की पुष्टि नोडल अधिकारी डाॅ. मानवेंद्र पाल ने भी की है। उन्होंने बताया कि सोमवार देर रात जांच में अस्पताल खुला पाया गया और डस्टबिन में पड़े अवशेष कुछ देर पहले ऑपरेशन होने की गवाही दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए सीएमओ को रिपोर्ट सौंप दी गई है।