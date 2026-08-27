Siddharthnagar News: सील लाॅक को आरी ब्लेड से काटने का वीडीओ वायरल
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 27 Aug 2026 01:38 AM IST
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इटवा। कस्बे में स्थित जनता सेवा हॉस्पिटल इटवा को 27 जून को सील कर दिया गया था। इसी सील लाॅक को आरी ब्लेड से काटते हुए एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संवाद न्यूज एजेंसी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।
बता दें कि जच्चा की चिकित्सा में लापरवाही करने व चिकित्सकीय लापरवाही में नवजात की मौत मामले में शिकायत पर सीएमओ ने 27 जून को जनता सेवा हाॅस्पिटल इटवा को सील कर दिया था। इसी सील लाॅक को काटने हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा। आरोप है कि इसी सील लॉक को काटकर अस्पताल को खोलकर सोमवार को एक महिला का ऑपरेशन भी किया गया था। इस आरोप की पुष्टि नोडल अधिकारी डाॅ. मानवेंद्र पाल ने भी की है। उन्होंने बताया कि सोमवार देर रात जांच में अस्पताल खुला पाया गया और डस्टबिन में पड़े अवशेष कुछ देर पहले ऑपरेशन होने की गवाही दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए सीएमओ को रिपोर्ट सौंप दी गई है।
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बता दें कि जच्चा की चिकित्सा में लापरवाही करने व चिकित्सकीय लापरवाही में नवजात की मौत मामले में शिकायत पर सीएमओ ने 27 जून को जनता सेवा हाॅस्पिटल इटवा को सील कर दिया था। इसी सील लाॅक को काटने हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा। आरोप है कि इसी सील लॉक को काटकर अस्पताल को खोलकर सोमवार को एक महिला का ऑपरेशन भी किया गया था। इस आरोप की पुष्टि नोडल अधिकारी डाॅ. मानवेंद्र पाल ने भी की है। उन्होंने बताया कि सोमवार देर रात जांच में अस्पताल खुला पाया गया और डस्टबिन में पड़े अवशेष कुछ देर पहले ऑपरेशन होने की गवाही दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए सीएमओ को रिपोर्ट सौंप दी गई है।
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