Siddharthnagar News: ट्रक लेकर चालक लापता, प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 27 Aug 2026 01:38 AM IST
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सिद्धार्थनगर। शहर के एक व्यक्ति का ट्रक लेकर उसका चालक लापता हो गया। उसने फोन भी बंद कर रखा है। पीड़ित मालिक ने इस मामले में सदर थाना में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
जानकारी के अनुसार, शहर के पूरब पड़ाव वार्ड निवासी शशांक सिंह ने थाने पर दी तहरीर में बताया है कि उनका ट्रक सुधाकर यादव निवासी बनियापार चक मुजतबा कल्याणपुर जिला मऊ चला रहा था। वह उससे होने वाली कमाई में से वेतन काट कर भुगतान करता था। अप्रैल माह से उसने पैसा नहीं दिया। सात जुलाई से मोबाइल भी बंद रखा है। ट्रक के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अपने स्तर से पता लगाने की बहुत कोशिश की पर वाहन और चालक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रक बरामदगी की मांग की है।
इस संबंध में थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
जानकारी के अनुसार, शहर के पूरब पड़ाव वार्ड निवासी शशांक सिंह ने थाने पर दी तहरीर में बताया है कि उनका ट्रक सुधाकर यादव निवासी बनियापार चक मुजतबा कल्याणपुर जिला मऊ चला रहा था। वह उससे होने वाली कमाई में से वेतन काट कर भुगतान करता था। अप्रैल माह से उसने पैसा नहीं दिया। सात जुलाई से मोबाइल भी बंद रखा है। ट्रक के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अपने स्तर से पता लगाने की बहुत कोशिश की पर वाहन और चालक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रक बरामदगी की मांग की है।
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इस संबंध में थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।