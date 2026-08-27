Siddharthnagar News: सुरक्षा के मद्देनजर पांच घंटे ठप रही बिजली, उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल

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उपकेंद्र से सुबह ठीक 11 बजे काटी गई, बिजली शाम को चार बजे बहाल की जा सकी। हालांकि, बिस्कोहर मुख्य कस्बे में कोई जुलूस नहीं था, वहां केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही जुलूस निकाले जा रहे थे। इसके बावजूद मुख्य कस्बे की बिजली भी बंद रहने से भीषण उमस भरी गर्मी में कस्बा वासियों, ग्रामीणों और बाजारों में रक्षाबंधन की खरीदारी करने गए ग्राहकों को भी उमस भरी गर्मी से दो-चार होना पड़ा। हवा न होने से लोग गर्मी से बेहाल नजर आए। बिजली संकट का सबसे ज्यादा असर स्थानीय बाजार पर पड़ा। घंटों बिजली गायब रहने की वजह से दुकानदारों के इन्वर्टर भी पूरी तरह जवाब दे गए। इससे फोटोकॉपी, सीएससी केंद्र और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों का कामकाज प्रभावित रहा, जिससे व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।लंबी बिजली कटौती को लेकर बिजली विभाग कठौतिया की तरफ से आधिकारिक बिजली ग्रुप पर मैसेज जारी कर स्थिति स्पष्ट की गई। विभाग की ओर से भेजे गए संदेश में बताया गया कि बारावफात के त्योहार के कारण गांव-गांव से जुलूस निकलने के चलते सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी फीडर को बंद किया गया है, जुलूस पूर्ण रूप से समाप्त होने पर ही फीडर को चालू किया जाएगा। ऊंचे जुलूसों और झंडों के तारों से टकराने के खतरे को टालने के लिए विभाग ने एहतियातन यह कदम उठाया।