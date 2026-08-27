Siddharthnagar News: वरिष्ठ नागरिकों से संवाद, साइबर अपराध से बचाव की दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 27 Aug 2026 01:39 AM IST
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सिद्धार्थनगर। कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान के तहत बुधवार को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानीं। साथ ही कानून-व्यवस्था, साइबर अपराध और आपात स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने के लिए जागरूक किया गया।
मोहाना थाना क्षेत्र के बर्डपुर कस्बे में पुलिस टीम ने करीब 70 वर्ष आयु के बुजुर्गों और दिव्यांगजनों समेत ग्रामीणों के साथ गोष्ठी की। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नियमित रूप से मिल रहा है और परिवार में कोई बड़ी समस्या नहीं है। पुलिस ने शासन की जनकल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देने के साथ साइबर अपराध से सतर्क रहने की अपील की।
मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के धनगढ़वा और पटियापार में भी पुलिस टीम ने भ्रमण कर ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान एक भिक्षुक और एक दिव्यांग व्यक्ति मिला।
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करीब पांच बुजुर्ग नागरिकों समेत ग्रामीणों की समस्याएं जानी गईं। किसी ने गंभीर समस्या की जानकारी नहीं दी। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल देने और आपात स्थिति में पुलिस से संपर्क करने की अपील की।
कपिलवस्तु थाना क्षेत्र में कम्युनिटी पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थलों का भ्रमण कर बुजुर्गों, भिखारियों, लावारिस और बेसहारा बच्चों के संबंध में जानकारी ली।
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मोहाना थाना क्षेत्र के बर्डपुर कस्बे में पुलिस टीम ने करीब 70 वर्ष आयु के बुजुर्गों और दिव्यांगजनों समेत ग्रामीणों के साथ गोष्ठी की। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नियमित रूप से मिल रहा है और परिवार में कोई बड़ी समस्या नहीं है। पुलिस ने शासन की जनकल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देने के साथ साइबर अपराध से सतर्क रहने की अपील की।
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मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के धनगढ़वा और पटियापार में भी पुलिस टीम ने भ्रमण कर ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान एक भिक्षुक और एक दिव्यांग व्यक्ति मिला।
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करीब पांच बुजुर्ग नागरिकों समेत ग्रामीणों की समस्याएं जानी गईं। किसी ने गंभीर समस्या की जानकारी नहीं दी। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल देने और आपात स्थिति में पुलिस से संपर्क करने की अपील की।
कपिलवस्तु थाना क्षेत्र में कम्युनिटी पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थलों का भ्रमण कर बुजुर्गों, भिखारियों, लावारिस और बेसहारा बच्चों के संबंध में जानकारी ली।