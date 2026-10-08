Siddharthnagar News: बाइक व एंबुलेंस की भिड़ंत में तीन घायल

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आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने तीनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। संवादग

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तुलसियापुर। बढ़नी ब्लॉक के तुलसियापुर-कठेला मार्ग पर तुलसियापुर गांव के बाहर बृहस्पतिवार को बाइक और एंबुलेंस की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दो किशोर समेत तीन घायल हो गए। सीएएचसी से चिकित्सकों ने तीनों को जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। ढेबरुआ थाना क्षेत्र के मदरहिया गांव निवासी रेहान (18), रजा खान (13) और गंभीर उर्फ गोलू (17) एक ही बाइक से जा रहे थे। तुलसियापुर गांव के दक्षिणी छोर पर पहुंचने पर कठेला की ओर से आ रही एंबुलेंस से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में तीनों घायल हो गए।