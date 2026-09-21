Siddharthnagar News: जयकारों के बीच हुआ मूर्तियों का विसर्जन

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डुमरियागंज। भवानीगंज थाना क्षेत्र के बयारा में रविवार को गणेश पूजा के बाद मूर्तियों का विसर्जन धूमधाम से किया गया। विभिन्न पंडालों में स्थापित मूर्तियों को श्रद्धालु शोभायात्रा के साथ बयारा स्थित सुतेहवा ताल पहुंचे, जहां विधि-विधान से विसर्जन किया गया।श्रद्धालु ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुन पर नाचते-गाते हुए शोभायात्रा में शामिल हुए। इस दौरान ‘गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ’ के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने अबीर-गुलाल उड़ाते हुए गणपति बप्पा को विदाई दी। विसर्जन स्थल पर भी देर तक भक्तिमय माहौल बना रहा। शांतिपूर्ण विसर्जन के लिए पुलिस की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। चिल्हिया, पथरा बाजार, पुलिस लाइन की पुलिस के साथ एक प्लाटून पीएसी तैनात रही। भवानीगंज थानाध्यक्ष विजय शंकर सिंह, राम शंकर यादव, राम मिलन सिंह, अरविंद तिवारी, चंद्रेश कुमार, विपिन कुमार आदि मौजूद रहे।