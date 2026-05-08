Siddharthnagar News: आईजीआरएस में जिला 22वें स्थान परत

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प्रशासनिक स्तर पर इसे एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, हालांकि जिला स्तर की रैंकिंग में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। संवाद

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सिद्धार्थनगर। आईजीआरएस (जन शिकायत निवारण प्रणाली) की अप्रैल 2026 की जारी प्रदेश रैंकिंग में जनपद सिद्धार्थनगर को 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं, जिले की तीन तहसीलें नौगढ़, डुमरियागंज और इटवा ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है।