Siddharthnagar News: मिलावट के संदेह में घी समेत 11 उत्पादों के नमूने लिए

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सिद्धार्थनगर। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार को बांसी, इटवा और डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर की जांच की। यहां से घी, तेल सहित कुल 11 नमूने लिए गए। अब उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा आरएल यादव की अगुवाई में टीम ने मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोकने लगाने के लिए जांच करने के लिए निकली। टीम बांसी तहसील के मंगल बाजार से रिफाइंड मूंगफली तेल, तिल का तेल, घी का नमूना, इटवा बाजार से डेयरी महक घी, वंशज घी, सरसों तेल, महादेव घुरहू बाजार से मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल, रिफाइंड पॉमोलिन ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, रमवापुरकली से रिफाइंड मूंगफली तेल और डुमरियागंज तहसील के धोबहा बाजार से घी का नमूना संग्रहीत किया गया।संदिग्ध पाए जाने पर कुल 11 नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला में भेजे गए। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान टीम ने दुकानदारों खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के नियमों का पालन करने एवं गर्मी के दृष्टिगत मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री न करने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही खाद्य प्रतिष्ठान में सुधार के लिए निर्देशित किया गया।टीम में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा आरएल यादव, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र प्रताप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हीरा लाल, नीरज कुमार चौधरी, रंजन कुमार श्रीवास्तव शामिल रहे।क