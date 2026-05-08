Siddharthnagar News: बार और बेंच के तालमेल से मिलेगा त्वरित न्याय

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नायब तहसीलदार राघवेंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि वादकारियों को त्वरित और निष्पक्ष न्याय दिलाने के लिए बार और बेंच के बीच बेहतर तालमेल बेहद आवश्यक है। उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याएं सुनते हुए उनके समाधान का आश्वासन दिया और न्यायिक कार्यों में सहयोग की अपील की। बार एसोसिएशन डुमरियागंज के अध्यक्ष इंद्रमणि पांडेय ने भ्रष्टाचार मुक्त न्याय व्यवस्था की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि समस्याओं का त्वरित निस्तारण होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी के दबाव में आकर अन्यायपूर्ण व्यवहार न किया जाए तथा सही कार्य को बिना किसी लोभ-लालच के प्राथमिकता दी जाए, ताकि वास्तविक पात्रों को न्याय मिल सके।आदर्श बार एसोसिएशन डुमरियागंज के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार पाठक ने कहा कि जनता को पारदर्शी प्रशासन मिलना चाहिए, जिससे सरकार की मंशा का सही क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने विभिन्न पटलों और कोर्ट का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग की। एसडीएम राजेश कुमार ने न्यायिक कार्यों में बेहतर समन्वय और वादकारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। नायब तहसीलदार राघवेंद्र कुमार पांडेय ने भरोसा दिलाया कि उनके कार्यकाल में बार और बेंच के संबंध मधुर रहेंगे और किसी को भी अनावश्यक परेशानी नहीं होने दी जाएगी।इस दौरान अधिवक्ता ओम प्रकाश श्रीवास्तव, रमापति सिंह, श्रीकांत श्रीवास्तव, वीरेंद्र सिंह, राधेश्याम सिंह आदि मौजूद रहे।